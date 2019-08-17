اخبار التعليم.. عودة مرضى معهد الأورام لغرفهم بعد ترميم آثار الانفجار.. بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.. 40 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

نشر "صدى البلد" اليوم السبت ، العديد من الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بالمدارس والجامعات والتنسيق ووزارة التعليم العالي، وفيما يلي ننشر موجزًا بأهم أخبار التعليم اليوم: