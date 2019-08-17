اخبار التعليم.. عودة مرضى معهد الأورام لغرفهم بعد ترميم آثار الانفجار.. بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.. 40 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

نشر "صدى البلد" اليوم السبت ، العديد من الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بالمدارس والجامعات والتنسيق ووزارة التعليم العالي، وفيما يلي ننشر موجزًا بأهم أخبار التعليم اليوم:
الترميم انتهى.. عودة مرضى معهد الأورام لغرفهم.. فيديو وصور
ننشر كل ما تريد معرفته عن ضوابط تنفيذ مشروع الدراجة الجامعية
التعليم العالي تكشف تفاصيل دخول 5 جامعات مصرية ضمن تصنيف شنغهاي لعام 2019
رصد 5 حالات غش بالموبايل في أول أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
تداول صور امتحان الدور الثاني لعربي الثانوية برعاية غشاشون فدائيون
بدء تصحيح امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بجميع الكنترولات
التعليم العالي: 40 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية
لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. سجل رغباتك عبر هذا الرابط
قافلة طبية مصرية تجرى 65 جراحة دقيقة لأطفال تنزانيا
الخشت: تحسين سمعة جامعة القاهرة دوليا أحد أسباب تقدمها في التصنيفات العالمية
الترميم انتهى.. عودة مرضى معهد الأورام لغرفهم.. فيديو وصور
ننشر كل ما تريد معرفته عن ضوابط تنفيذ مشروع الدراجة الجامعية
التعليم العالي تكشف تفاصيل دخول 5 جامعات مصرية ضمن تصنيف شنغهاي لعام 2019
رصد 5 حالات غش بالموبايل في أول أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
تداول صور امتحان الدور الثاني لعربي الثانوية برعاية غشاشون فدائيون
بدء تصحيح امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بجميع الكنترولات
التعليم العالي: 40 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية
لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. سجل رغباتك عبر هذا الرابط
قافلة طبية مصرية تجرى 65 جراحة دقيقة لأطفال تنزانيا
الخشت: تحسين سمعة جامعة القاهرة دوليا أحد أسباب تقدمها في التصنيفات العالمية