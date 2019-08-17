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تعليم

اخبار التعليم.. عودة مرضى معهد الأورام لغرفهم بعد ترميم آثار الانفجار.. بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.. 40 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:55 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
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