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رياضة

شاهد| محمد صلاح يستعرض مهاراته قبل مواجهة ساوثهامبتون

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:18 م
محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف
استعرض الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، مهاراته ببعض اللمسات الجمالية بعد نزوله أرض ملعب "سانت ميريز" معقل ساوثهامبتون خلال عملية الإحماء قبل مواجهة الفريقين.

ويلتقي الريدز مع ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

واعتمد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، في خط الهجوم على الثلاثي المرعب، محمد صلاح، وساديو ماني، بالإضافة إلى روبيرتو فيرمينو.

وجاء تشكيل الريدز كالتالي..

أدريان - ترينت - فان دايك - روبرتسون - فينالدوم - ميلنر - تشامبرلين - ماني - صلاح - فيرمينو.

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