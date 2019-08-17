باتصال هاتفي عقب التأهل لـ نهائي المونديال.. وزير الرياضة يهنئ ناشئي اليد

أجرى وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا ببعثة المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين يهنئهم فيه بالإنجاز التاريخي بالصعود للمباراة النهائية بعد الفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة 41 -36 ببطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد والتي تستضيفها مقدونيا خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري ليكون أول منتخب عربي وأفريقي وغير أوروبي يصعد للنهائي على مستوى الناشئين .



وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز الذى ظهر عليه جميع اللاعبين خلال المباراة مطالبًا إياهم ببذل أقصى جهد خلال المباراة النهائية لحصد لقب بطولة كأس العالم لناشئي اليد ورفع اسم مصر على منصة التتويج العالمية ، وليكون إنجازًا تاريخيًا يضاف للعديد من الانجازات التي تحققها الرياضة المصرية في الفترة الحالية بصفة عامة وكرة اليد بصفة خاصة.



يذكر أن منتخب ناشئي كرة اليد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 في دور الــ8 .