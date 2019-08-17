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نشأت الديهي يشيد بافتتاح الرئيس السيسي لـ 1300 صوبة زراعية

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:52 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
خالد محيي الدين
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر شهدت اليوم افتتاح أكبر مشاريعها التاريخية، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، معقبًا على صور الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب: "شيء يفرح، حاجة تشعر الإنسان بالفخر والانتماء لهذا الوطن، تجربة زراعية إصلاحية مصرية 100%، مشروع القرن الزراعي".

أشار "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، إلي أن هذا المشروع يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الحقلية والخضروات، وتحقيقا لتوازن السوق وضبط الأسعار، مؤكدا أن تلك المشروعات هي محاولة للتخفيف عن كاهل المصريين بمختلف الطبقات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من التقاوي والبذور بشكل خاص.

أشار "الديهي" إلى أن هولندا وإسرائيل من أكثر الدول التي تحقق وفورات وعوائد من تصدير التقاوى والبذور.

لفت الديهى إلي أن قاعدة محمد نجيب العسكرية هي الأكبر والأهم في الشرق الأوسط، وتم اختيار ما يتم عمله بها في توقيتات مقصودة ولها دلالة، مؤكدًا أن ما تقدمه الدولة من مشروعات زراعية وصناعية .

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