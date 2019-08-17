عرض ولاد البلد بمحافظ البحر الأحمر

قال الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح التجوال والمواجهة بالمسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، يختتم جولته من مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، حيث يقدم العرض اليوم، بساحة مجلس مدينة رأس غارب في الثامنة مساء، بعد تقديم العرض بمدن القصير وسفاجا بالمحافظة.



يذكر أن عرض "ولاد البلد" بدأ خطة تجواله بالمحافظات في نهاية يوليو الماضي، طبقا لخطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام 2019 - 2020 والتي أعلنها البيت الفني للمسرح ضمن مبادرة مسرح التجوال والمواجهة التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.



