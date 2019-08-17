بعد تكليف السيسي.. أول تعليق من رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجديد.. فيديو

قال المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع تنمية قناة السويس ذو عائد كبير على الشعب المصري.



وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أنه ليس جديدا على المشروع، لافتا إلى أنه شارك في الدراسة الأساسية للمشروع عام 2015.



وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن المشروع له مستقبل وعائد كبير على مصر.



وأوضح أن التنسيق كبير مع رئيس هيئة قناة السويس في كافة الظروف لأنهما مرتبطين ارتباطا وثيقا، وسوف يكون هناك تعاون كبير مع هيئة قناة السويس.

