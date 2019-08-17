ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تكليف السيسي.. أول تعليق من رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجديد.. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:23 م
المهندس يحيى زكى
المهندس يحيى زكى
محمد القاضي
قال المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع تنمية قناة السويس ذو عائد كبير على الشعب المصري.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أنه ليس جديدا على المشروع، لافتا إلى أنه شارك في الدراسة الأساسية للمشروع عام 2015.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن المشروع له مستقبل وعائد كبير على مصر.

وأوضح أن التنسيق كبير مع رئيس هيئة قناة السويس في كافة الظروف لأنهما مرتبطين ارتباطا وثيقا، وسوف يكون هناك تعاون كبير مع هيئة قناة السويس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأعلى منذ إنشائها.. اقتصادية قناة السويس تحقق ٣.٦٩ مليار جنيه إيرادات و ٢.٢ مليار أرباح خلال ٢٠١٩

مهندس العاصمة الإدارية.. من هو يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ترشيحاتنا

بعد قرار نقله.. تعرف على ضريح سيدي أبو الإخلاص بالإسكندرية..صور

صفقة جديدة تزين تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

تزوج 11 مرة.. قاتل ابنتيه بالحوامدية: ذبحتهما بسبب مكالمة جنسية

أحمد موسى يكشف سر سؤال السيسي لـ رئيس الشركة الوطنية للمشروعات المحمية عن راتبه

نبيل الحلفاوي يطالب بهذا التغيير في تشكيل الاهلي أمام بيراميدز

بـ سيلفي مع الجماهير.. عمرو دياب يشعل انستجرام بصور من حفل العلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى مايا دياب واللا أحلام.. نجمات تألقن بفساتين السندريلا.. شاهد

نفرتيتى الفن.. إطلالة أنيقة لـ سوسن بدر بـ لوك جديد وشعر غريب

للمرة الأولى فى بغداد.. محمد عساف يتألق فى حفله بالعراق .. شاهد