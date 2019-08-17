حققنا الدوري.. تعليق غريب لـ لاسارتي عقب الهزيمة من بيراميدز وتوديع الكاس

قال مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق استطاعوا تقديم أداء جيد خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعت الأهلي وبيراميدز مساء اليوم بكأس مصر وانتهت بفوز الأخير.



وأضاف مارتن لاسارتي ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء المباراة أن النادي الأهلي اهدر الكثير من الفرص ، موضحا أن نادي بيراميدز استطاع احراز الهدف والحفاظ عليه.



وأوضح مارتن لاسارتي أن النادي الأهلي استطاع تحقيق الفوز على منافسه نادي الزمالك وتحقيق لقب الدوري الممتاز عقب فقدان الأمل عند الكثير.



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزا نظيفا على منافسه النادي الأهلي بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب، ضمن إطار منافسة بطولة كأس مصر والمؤجلة من يوم "28-2-2019".



أحرز هدف اللقاء ايريك تراوري في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، ليحسم اللقاء لصالح نادي بيراميدز ، ويقضي على طموحات القلعة الحمراء.

