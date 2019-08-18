أضرار صبغة الشعر على الرضع .. تفاديها بوصفات بـ2 جنيه

اضرار صبغة الشعر

اضرار صبغة الشعر على الرضاعة

اضرار صبغة الشعر على الجنين

اضرار صبغة الشعر على الجنين

المكونات الطبيعية لتفادى اضرار صبغة الشعر

1 كوب من أزهار الكركديه



طريقة الاستعمال لتفادى اضرار الصبغة :



اتركه ليبرد في درجة حرارة الغرفة وضعي المحلول على شعرك وتركه لمدة 45-60 دقيقة ثم اشطفيه جيدا.



ولتفادى أضرار صبغة الشعر إليك وصفة طبيعية لا تتعدى جنيهان



المكونات :

200 جرام من مسحوق الحناء

ملعقة من مغلى البابونج

شريحة ليمون

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة من الكركم

كوب ماء





الطريقة لصبغ الشعر طبيعيا كى تتفادى أضرار صبغة الشعر :

في وعاء متوسط ​​الحجم يتم صب مسحوق الحناء وإضافة بضع قطرات من الليمون إليها وخلطها جيدا وإضافة كمية صغيرة من الماء وخلطها جيدا واستمر في مزج الخليط حتى يصبح لديك معجونا ناعما وسميكا. اتركه ليبرد في درجة حرارة الغرفة وضعي المحلول على شعرك وتركه لمدة 45-60 دقيقة ثم اشطفيه جيدا.المكونات :200 جرام من مسحوق الحناءملعقة من مغلى البابونجشريحة ليمونملعقة صغيرة ملحملعقة من الكركمكوب ماءفي وعاء متوسط ​​الحجم يتم صب مسحوق الحناء وإضافة بضع قطرات من الليمون إليها وخلطها جيدا وإضافة كمية صغيرة من الماء وخلطها جيدا واستمر في مزج الخليط حتى يصبح لديك معجونا ناعما وسميكا.



غطى الخليط واحتفظ به طوال الليل وفي صباح اليوم التالي تأخذ وعاء وفرشاة صبغة الشعر ويتم تمشيط شعرك جيدا وقسمه إلى أقسام صغيرة. كلما كانت الأقسام أصغر ، كان من الأسهل عليك تطبيق الصبغة كمية صغيرة من الصبغة على الفرشاة وابدأ بتطبيقها على شعرك.

انتظرى لمدة ساعتين على الأقل قبل غسله بالماء ولاتستخدمى الشامبو فقط اغسلي شعرك بالماء.



أضرار صبغة الشعر على الطفل



بحسب موقع glowpink يمكنك صبغ الشعر بوصفات طبيعية سهلة في منزلك بعيدا عن الكيماويات



المكونات لصبغ الشعر طبيعيا لتفادى أضرار صبغة الشعر



٢ ثمرة موز

٤ ملاعق زيت زيتون



الطريقة لصبغ الشعر طبيعيا لتفادى أضرار صبغة الشعر :



اهرسي الموز واضيفي له زيت الزيتون وقلبيهم جيدا،وضعي الخليط على شعرك خاصة الخصلات البيضاء، واحرصي على أن يصل الخليط إلى جذور الشعر وحتى الاطراف، واتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه وكرري الطريقة مرتين أسبوعيا.



طريقة أخرى لصبغ الشعر طبيعيا لتفادى أضرار صبغة الشعر :



المكونات لصبغ الشعر طبيعيا لتفادى أضرار صبغة الشعر



كوبا من اوراق الريحان

كوب من الماء الساخن



الطريقة لصبغ الشعر طبيعيا لتفادى أضرار صبغة الشعر :



اخلطي كوبا من أوراق الريحان مع الماء الساخن ثم اضيفي ملعقة من اكليل الجبل وضعيه على النار يغلي لمدة ربع ساعة، وبعد أن يبرد الخليط ضعيه في زجاجة بخاخ واستخدميه على خصلات الشعر الابيض باستمرار.

غطى الخليط واحتفظ به طوال الليل وفي صباح اليوم التالي تأخذ وعاء وفرشاة صبغة الشعر ويتم تمشيط شعرك جيدا وقسمه إلى أقسام صغيرة. كلما كانت الأقسام أصغر ، كان من الأسهل عليك تطبيق الصبغة كمية صغيرة من الصبغة على الفرشاة وابدأ بتطبيقها على شعرك.انتظرى لمدة ساعتين على الأقل قبل غسله بالماء ولاتستخدمى الشامبو فقط اغسلي شعرك بالماء.بحسب موقع glowpink يمكنك صبغ الشعر بوصفات طبيعية سهلة في منزلك بعيدا عن الكيماويات٢ ثمرة موز٤ ملاعق زيت زيتوناهرسي الموز واضيفي له زيت الزيتون وقلبيهم جيدا،وضعي الخليط على شعرك خاصة الخصلات البيضاء، واحرصي على أن يصل الخليط إلى جذور الشعر وحتى الاطراف، واتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه وكرري الطريقة مرتين أسبوعيا.طريقة أخرى لصبغ الشعر طبيعيا لتفادى أضرار صبغة الشعر :كوبا من اوراق الريحانكوب من الماء الساخناخلطي كوبا من أوراق الريحان مع الماء الساخن ثم اضيفي ملعقة من اكليل الجبل وضعيه على النار يغلي لمدة ربع ساعة، وبعد أن يبرد الخليط ضعيه في زجاجة بخاخ واستخدميه على خصلات الشعر الابيض باستمرار.

على الطفل اثناء الرضاعة الطبيعية أمر يثير مخاوف الكثير من الأمهات خاصة وأن العديد العديد من منتجات التجميل والعناية الشخصية تحتوى على مواد كيميائية قد تكون ضارة لطفلك ، وصبغ الشعر ليس استثناءً. لذلك ، هل هي آمنة لتلوين شعرك قبل فطام طفلك ويمكن استخدام منتجات تلوين الشعر أثناء الرضاعة الطبيعية فوفقا لعديد من الدراسات لن تدخل المواد الكيميائية الموجودة في الصبغة في إمداد الحليب ، لذلك لن تصل إلى طفلك.أنت تستحق أن تبدو وجميلة ، لذلك من الجيد أن تعامل نفسك بلون أو لمسة شعر جديدة. نظرًا لأنك ستصبح أكثر انشغالًا مع تقدم طفلك في العمر فإذا كنت لا تزالى تشعرين بالقلق من أن صبغة شعرك يمكن أن تلحق الضرر بالطفل ، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لجعلها أكثر أمانًا.يمكنك استخدام أصباغ طبيعية تمامًا مثل الحناء و إذا صبغت شعرك في المنزل ، فاختر صيغة خالية من الأمونيا ولا تصبغ شعرك أثناء وجود طفلك في نفس الغرفة.لتفادىإليك بعض الطرق التى لا تتعدى تكلفتها جنيهين والتي يمكنك تجربتها في المنزل لصبغ شعرك لتفادى أضرار الصبغة ومن أجمل الألوان التى يمكن صباغة الشعر بها هو اللون الأحمر لذا نقدم لكم اليوم طريقة تلوين الشعر بالأحمر بمواد طبيعية لتفادى أضرار الصبغة ومنخفضة التكلفة لا تتعدى جنيهين، وذلك وفقًا لما ذكره أورده موقع "bold sky".الكركديه الزهور إلى جانب كونها من عوامل نمو الشعر الممتازة ، فإن أزهار الكركديه تعطي لشعرك صبغة حمراء لامعة جميلة.2 كوب ماءأضيفي الماء فى وعاء وضعيه على اللهب واتركيه يغلي واطفئى النار وأضف أزهار الكركديه في الماء الساخن واتركه ينقع لمدة 5-10 دقائق. صفي المزيج للحصول على محلول الكركديه.