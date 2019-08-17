مشاجرات اليوم.. إصابة 8 أشخاص بينهم سيدتان لخلافات الجيرة فى الشرابية.. إصابة ربة منزل وطالب خلال ضرب بالرصاص بسوهاج

إصابة ٦ أشخاص إثر معركة بين صاحب مقهى وآخرين

إصابة 17 شخصا بينهم اطفال فى انقلاب ميكروباص بالوادى الجديد



وقعت معركة طاحنة بين أهالى الشرابية أسفرت عن إصابة ٨ أشخاص بينهم سيدتان بجروح متفرقة بسبب خلافات الجيرة ، وتمكن رجال الامن بالقاهرة من ضبط الطرفين وجار عرضهم على النيابة العامة للتحقيق.



تبلغ لقسم شرطة الشرابية من الاهالى بمشاجرة ومصابين بشارع أبو خليفة دائرة القسم وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة والتى وقعت بين ٣ عاطلين وربة منزل جميعهم مصابون بجروح وبين ٤ اخرين بينهم سيدة مصابين بجروح متفرقة.



بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الثاني والخامس بسبب خلافات بينهما حول الجيرة تطورت إلي مشاجرة استعان خلالها كل منهما بذويه وتعدوا على بعضهم بالضرب والتراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة محدثين ما بهم من إصابات.



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.



واستقبل مستشفي البلينا المركزي بسوهاج، ربة منزل بطلق ناري بالرأس، وطالب مصابا بكسر في الذراع اليسرى إثر مشاجرة مع شخصين، بسبب خلافات الجيرة، تم القبض علي المتهمين وبحوزتهما بندقية خرطوش وفرد صناعة محلية.



تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إشارة من مستشفي البلينا المركزي بوصول كل من "جيهان. ع. ع" ٣٧ عاما ربة منزل مصابة بطلق ناري بالرأس من الجانب الأيمن فتحة دخول وفتحة خروج بالجانب الأيسر من الأنف، و"محمد. ع. م" ١٨ عاما طالب، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس وكسر بالذراع اليسرى، وتم تحويلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.



وبسؤال نجل عم الأولي" عبد الرحيم. ا. ع" ٤٧ عاما مدرس، شقيق الثاني" علاء الدين. ع. م" ٣٢ عاما عامل ويقيمان بذات الناحية أتهما كلًا من "علي. ا. م" ١٨ عاما عامل، ومحمد. ع. م" ٣٥ عاما عامل يقيمان بذات الناحية بالتعدي عليهما بالضرب وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهما مما أدي لحدوث إصابتها، بسبب خلافات سابقة على الجيرة.



وتم ضبط المتهمين وبحوزة الأول فرد روسي محلي الصنع وبحوزة الثاني بندقية خرطوش وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



ووقعت مشاجرة بين صاحب مقهى وآخرين للخلافات على ثمن المشروبات مما تسبب فى إصابة ٦ أشخاص بإصابات متفرقة تم ضبط الطرفين وجار العرض على النيابة للتحقيق.



تبلغ لقسم شرطة روض الفرج من شرطة النجدة بمشاجرة ومصابين بشارع العروسي من شارع صائم الدهر دائرة القسم.



بالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة وتبين أنها وقعت بين صاحب مقهى وبصحبته شقيقته وعاطل جميعهم مصابون وبين ٣ آخرين مصابين.



وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الأول والطرف الثاني حال جلوسهم بالمقهى محل عمله بسبب خلاف حول قيمة المشروبات بالمقهى تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم علي الآخر.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.



فى سياق متصل اصبب 17 شخصا بينهم اطفال فى انقلاب ميكروباص اجرة بالطريق الواصل بين مركزى الداخلة والفرافرة بالوادى الجديد.



ورد إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الداخلة غرب الموهوب.



أسفر الحادث عن إصابة كل من شكرى إمام سيد 45 سنة وهند امين احمد 29 سنة ونصره عبد الله حسين 55 سنة وهبه اميم احمد 35 سنة وشكرى أمام شكرى 13 سنة وجنا امام شكرى 10 سنوات واحمد امام شكرى 4 سنوات وادم عمر اسماعيل 3 سنوات ومؤمن عادل شعبان 10 سنوات واحمد عيد سنوسى 33 سنة وعمرو عادل شعبان 15 سنة وصباح محمد سنوسى 50 سنة اشتباه كسر باليد اليمنى ونفيسه محمد سنوسى 45 سنة وصفاء محمد سنوسى 39 سنة واسماء يوسف مبارز 28 سنة ورضوى إبراهيم عيد سنوسى 20 سنة وروان إبراهيم عيد سنوسى 15 سنة.



تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.