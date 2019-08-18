بسبب اعتداء مسلح.. السفارة السعودية تحذر مواطنيها في تركيا

أصدرت السفارة السعودية في تركيا تحذيرا إلى مواطنيها المتواجدين في الأراضي التركية، من خطر تعرضهم للسرقة والإعتداء المسلح في اسطنبول.



وقالت السفارة في تحذيرها: "نظرا لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما في إحدى الكافيهات بمنطقة شيشلي في اسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين نتج عن ذلك غصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما".



لذلك: "تود السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة اسطنبول أخذ الحيطة والحذر، كما تنصح بعدم ارتياد منطقتي تقسيم وشيشلي بعد غروب الشمس.



كانت السفارة السعودية، حذرت من قبل مواطنيها بعد التحرك في تركيا بأموال طائلة أو أوراق هامة بسبب تعرضهم للسرقة هناك.