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بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:54 ص
اروى جودة
اروى جودة
رنا عصمت
نشرت الفنانة أروى جودة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت أروى جودة بإطلالة مثيرة وجريئة للغاية، مرتدية كاش مايوه أشبه بالجلابية مفتوح من الجوانب.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت أروي جودة علي البساطة والرقي والعفوية في إطلالتها، وابتعد عن وضع المكياج واكتفت بظهورها ببشرتها الطبيعية.

وحصلت أروى جودة في عامي 2004 و2005 على لقب أفضل عارضة أزياء في العالم في مسابقة "BEST MODEL OF THE WORLD" في تركيا.
بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

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