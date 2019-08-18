المنطقة الآمنة.. توقعات بعقد اتفاق بين تركيا والحكومة السورية ضد الأكراد

أفادت تقارير صحفية تركية باحتمالية عقد إتفاق بين النظام التركي والحكومة السورية بوساطة روسية إيرانية بشأن المنطقة الآمنة في شمال سوريا، للإتفاق على إخرج وحدات حماية الشعب الكردية منها.



ووفقا للتقارير، يبدو إتفاق المنطقة الآمنة مُرضيًا لجميع الأطراف على الرغم من استمرار الجدل حول عمق وامتداد هذه المنطقة، حيث أبدت أنقرة ارتياحها اتجاه ما تحقق بشأن المجال الجوي.



فيما ترى واشنطن بأنها انتصرت عندما نجحت في منع تركيا من دخول منطقة شرق الفرات والهجوم على الوحدات الكردية الحليفة لها.



كان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أعلن منذ أيام أن "مركز العمليات المشتركة" الأمريكية التركية في سوريا سيبدأ العمل اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

