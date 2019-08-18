ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المنطقة الآمنة.. توقعات بعقد اتفاق بين تركيا والحكومة السورية ضد الأكراد

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:06 ص
الرئيسان التركي والسوري
الرئيسان التركي والسوري
القسم الخارجي
أفادت تقارير صحفية تركية باحتمالية عقد إتفاق بين النظام التركي والحكومة السورية بوساطة روسية إيرانية بشأن المنطقة الآمنة في شمال سوريا، للإتفاق على إخرج وحدات حماية الشعب الكردية منها.

ووفقا للتقارير، يبدو إتفاق المنطقة الآمنة مُرضيًا لجميع الأطراف على الرغم من استمرار الجدل حول عمق وامتداد هذه المنطقة، حيث أبدت أنقرة ارتياحها اتجاه ما تحقق بشأن المجال الجوي.

فيما ترى واشنطن بأنها انتصرت عندما نجحت في منع تركيا من دخول منطقة شرق الفرات والهجوم على الوحدات الكردية الحليفة لها.

كان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أعلن منذ أيام أن "مركز العمليات المشتركة" الأمريكية التركية في سوريا سيبدأ العمل اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا تهدد واشنطن بإنشاء منطقة آمنة في سوريا بمفردها

وزير الدفاع التركي: اقتراب وجهات النظر مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في سوريا

بث مباشر .. جلسة مجلس الأمن حول ملف المعتقلين فى سوريا

تركيا وأمريكا تتفقان على تشكيل مركز عمليات مشترك للمنطقة الآمنة بسوريا

أول تعليق من سوريا على اتفاق أمريكا وتركيا حول المنطقة الآمنة

تركيا: حصلنا على وعد من ترامب لإخراج الأكراد من المنطقة الآمنة في سوريا

ترشيحاتنا

مذهل.. فيديو لماكينة ليزر تقوم بالحفر على ظهر هاتف iPhone

كأس العالم ليد الناشئين 2019 .. موعد والقنوات الناقلة لـ مباراة مصر وألمانيا

ناسا تكشف مفاجأة.. القمر سيصبح أكثر إشراقا من الشمس بهذه الطريقة

تلقى الكيماوي .. نقيب الممثلين يكشف تطورات الحالة الصحية لـ زكى فطين عبد الوهاب

عروس فرح السودان .. مذيعة تخطف الأنظار في توقيع اتفاق المرحلة الانتقالية.. فيديو

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري في حفل زفاف بـ أفغانستان إلى 63 قتيلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح