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رياضة

#لاسارتى_ بره_ الأهلى يشعل تويتر.. والجمهور: النادى مش مكانك

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:39 ص
صدى البلد
منار نور
هاجم عدد من جماهير النادي الأهلى، المدير الفنى للقلعة الحمراء مارتن لاسارتي بعد هزيمته أمام نادى بيراميدز، والخروج من كأس مصر فى الدور الـ ١٦ فى المباراة التى أقيمت فى استاد برج العرب.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر #لاسارتى_بره_الاهلى وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.. وجاءت كالتالى:
 
‏احنا دعمناه بما يكفي
كفايه🙏🙏
‎#لاسارتي_برا_الاهلي

‏إحنا معاك يا أهلي

ع الحلوة والمرة معاه.
‎#لاسارتي_برا_الاهلي

‏باي باي لاسارتي....الاهلي مش مكانك.✋‎#لاسارتي_برا_الاهلي

‏الفوز بالدورى وعلى الزمالك مش إنجاز
‎#لاسارتي_برا_الاهلي

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