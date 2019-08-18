بسبب المحظوظ وأنا.. من هو سعود الشربتلي الذي اعتزلت جيهان نصر الفن للزواج به؟

تتمايل بخفة وتحلق في المسرح فتأخذك إلى عالمها الذي نسجت خيوطه بجمالها وإبداعها، حظي جيل الثمانينيات بالفنانة جيهان نصر، فأحبوا طلتها على الشاشة الصغيرة، واتبعوا إثرها في كافة الأعمال التليفزيونية والسينمائية، واحمرت أيايدهم تصفيقا لها على خشبة المسرح، وبحلقت أعينهم وشردت أذهانهم وهي تتراقص في تتر بداية فوازير "الحلو ما يكملش"، حتى حفظو حركاتها عن ظهر قلب، خطفت قلوب المصريين والعرب، حتى خطف قلبها واحد فقط، وملك قلبها وملأ حبه حياتها حتى اكتفت به عن عالم الفن الشهرة وهي في أزهى فترات تألقها، حتى اعتزلت جيهان نصر الفن نهائيا وابتعدت عن الأضواء بعد زواجها من الشاعر السعودي سعود الشربتلي.







قصة حب جيهان نصر و سعود شربتلي



وكغيره من المعجبين، شغف الشاعر سعود الشربتلي بـ جيهان نصر ، فحرص على التواجد في المسرح لمشاهدة مسرحية "المحظوظ وأنا"، بطولة النجم سمير غانم، جلس بين صفوف المتفرجين إلا أنه بعيدا عن غيره سحرته جيهان نصر بجمالها، ففتن بها وتعلق قلبه بها، لتكون تلك المسرحية شرارة الحب التي جمعت بين الحبيبين و كللا حياتهما بالزواج، حتى اكتفيا ببعضهما عن العالم وابتعدت عن الفن عام 1997 بعد رحلة قصيرة في المجال زخرت خلالها بالعديد من الأعمال التي خلدت بها اسمها في السينما والدراما والمسرح جعلتها حاضرة في الأذهان بالرغم من اعتزالها منذ سنوات طويلة.



من هو سعود شربتلي ؟



سعود الشربتلي، واحد من أشهر رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، نجح في عمله حتى كون ثروة ضخمة جعلته مليارديرا، وبجانب عمله امتلك موهبة الشعر، فكتب أغاني لأشهر المطربين الوطن العربي، مثل نوال الزغبي، ونجوى كرم وميريام فارس ويارا، ولمع اسمه في مجال التأليف الغنائي.



حصل سعود الشربتلى على بكالوريوس إدارة الأعمال وشق طريقه في ذلك المجال، إلا أنه أحب الأدب والشعر، وفي مطلع الثمانينات، التقى بالفنان طلال مداح، فقدم له بعض أعماله، لتخرج قصائده إلى النور بعدما كانت حبيسة أدراجها، ويسطع اسم الشاعر سعود الشربتلي في مجال التأليف والشعر، فغنى له كبار المطربين العرب.



وكغيره من المعجبين، شغف الشاعر سعود الشربتلي بـ جيهان نصر ، فحرص على التواجد في المسرح لمشاهدة مسرحية "المحظوظ وأنا"، بطولة النجم سمير غانم، جلس بين صفوف المتفرجين إلا أنه بعيدا عن غيره سحرته جيهان نصر بجمالها، ففتن بها وتعلق قلبه بها، لتكون تلك المسرحية شرارة الحب التي جمعت بين الحبيبين و كللا حياتهما بالزواج، حتى اكتفيا ببعضهما عن العالم وابتعدت عن الفن عام 1997 بعد رحلة قصيرة في المجال زخرت خلالها بالعديد من الأعمال التي خلدت بها اسمها في السينما والدراما والمسرح جعلتها حاضرة في الأذهان بالرغم من اعتزالها منذ سنوات طويلة.سعود الشربتلي، واحد من أشهر رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، نجح في عمله حتى كون ثروة ضخمة جعلته مليارديرا، وبجانب عمله امتلك موهبة الشعر، فكتب أغاني لأشهر المطربين الوطن العربي، مثل نوال الزغبي، ونجوى كرم وميريام فارس ويارا، ولمع اسمه في مجال التأليف الغنائي.حصل سعود الشربتلى على بكالوريوس إدارة الأعمال وشق طريقه في ذلك المجال، إلا أنه أحب الأدب والشعر، وفي مطلع الثمانينات، التقى بالفنان طلال مداح، فقدم له بعض أعماله، لتخرج قصائده إلى النور بعدما كانت حبيسة أدراجها، ويسطع اسم الشاعر سعود الشربتلي في مجال التأليف والشعر، فغنى له كبار المطربين العرب.