بعد إقصاء روندا .. سيدات الطائرة الشاطئية في نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية

تأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية للسيدات إلى الدور نصف النهائي من بطولة دورة الألعاب الإفريقية والمقامة حاليا في المغرب.



ونجح المنتخب المصري الذي يمثله لاعبتين في تحقيق الفوز على نظيره منتخب رواندا بنتيجة شوطين دون مقابل، حيث انتهى الشوط الأول ٢١-٨ والثاني ٢١-١٤.



يمثل منتخب سيدات مصر كلا من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي.



