المعارضة السودانية تعلن أسماء مرشحيها للمجلس السيادي

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان الاتفاق على أسماء مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي.



وقالت القوى في بيان، عصر اليوم الأحد: "قوى الحرية والتغيير تتفق على أعضائها الخمسة في مجلس السيادة".



وأضافت: الأسماء هي "عائشة موسى أكاديمية وناشطة، د. حسن شيخ إدريس ناشط وقيادي سابق بحزب الأمة، وصديق تاور أكاديمي وناشط، وطه عثمان اسحق القانوني والحقوقي، ومحمد الفكي صحفي".



ووقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، السبت 17 أغسطس، في الخرطوم، وسط حضور عربي وأفريقي واسع.