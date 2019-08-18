نتنياهو يهدد بشن حملة عسكرية واسعة على غزة

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة، ردا على استمرار إطلاق الصواريخ وعمليات التسلل.



ونقلت القناة "13" العبرية عن نتنياهو قوله: "إذا لزم الأمر، سنبدأ حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة بغض النظر عن الانتخابات".



وأضاف: "أطلب من الجيش الإسرائيلي الاستعداد لشن حملة عسكرية على غزة، بعد محاولة تسلل خمسة من الفدائيين الفلسطينيين للداخل الإسرائيلي، ونحن سنقوم بذلك للحفاظ على الأمن والهدوء".



وأفادت القناة بأن نتنياهو صرح بذلك أثناء تواجده في مطار بن غوريون بتل أبيب، قبيل توجهه إلى أوكرانيا في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.