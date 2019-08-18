أخيرا.. بريطانيا تحذر من دور قطر في تمويل الإرهاب



نشرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أمس السبت، تقريرًا مطولًا أبرزت فيه تحذير لجنة الرقابة على المنظمات الخيرية في بريطانيا بشأن العلاقة بين مؤسسة خيرية بريطانية وجمعية قطرية مدرجة ضمن قوائم الإرهاب في دول خليجية.



وأثارت اللجنة مخاوف بشأن استقلالية "مؤسسة قطر الخيرية المملكة المتحدة"، التي تقدم ملايين الجنيهات إلى المساجد وغيرها من المنظمات في جميع أنحاء بريطانيا.



وقال التقرير إن هيئة الرقابة في بريطانية أعربت عن قلقها من أن جميع أمناء المؤسسة الخيرية في المملكة المتحدة في عام 2015 كانوا على علاقة بجمعية قطر الخيرية في الدوحة.



وتعد جمعية قطر الخيرية في الدوحة واحدة من 12 منظمة أدرجتها الدول العربية الأربع لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ضمن قوائم الإرهاب، عام 2017.



وكانت صحيفة "جارديان" كشفت عام 2017 أن هذه المؤسسة الخيرية كان يديرها يوسف الكواري، وهو مسئول قطري سابق أسس موقعًا على شبكة الإنترنت يدعو إلى كراهية اليهود والمسيحيين.

