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فن

أخيرا الحمد لله .. نجم مسرح مصر يهنئ منتخب مصر لليد

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:01 م
محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن
محمد بدران
حرص الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر على تهنئة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد "2000"، بعد حصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد ، عقب تغلبه على منتخب ألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما في إطار نهائي كأس العالم المقام فى مقدونيا .


وكتب محمد عبد الرحمن على صفحته بموقع "تويتر"‏‏"‏يااااااااه أخيرًا الحمد لله نقدر وإحنا بنتكلم نقول إحنا أخدنا كاس عالم#منتخب اليد"


واحتفل لاعبو المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد بالفوز داخل أرضية الملعب بعد هزيمة ألمانيا والتتويج بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخ ناشئي اليد .

وفاز منتخب مصر بنتيجة " 32-28"، علي منتخب المانيا والتتويج ببطولة كأس العالم.

أخيرا الحمد لله .. نجم مسرح مصر يهنئ منتخب مصر لليد

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