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احمد موسى يوجه الشكر لمنتخب نيجيريا لكرة اليد.. لهذا السبب

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:22 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
وجه الإعلامى أحمد موسى الشكر لمنتخب نيجيريا الشقيق، قائلا:"منتخب فى منتهى الروح الرياضية وقف اليوم لتشجيع المنتخب المصرى وقفة مشرفة".

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "منتخب مصر فاز بأقل الإمكانيات دون ملايين الأموال، لافتا إلى أن فوز مصر بكأس العالم لم يكن سهلا أمام منتخب ألمانيا القوى".

وانتزع المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد لقب بطولة كأس العالم لعام 2019 بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32 /28 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى نهائى البطولة.

كان منتخب مصر لناشئي لكرة اليد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على البرتغال فى الدو قبل النهائى وفاز الفراعنة على ايسلندا فى دور الـ 8 منافسات كأس العالم قبل الانتصار علي حساب سلوفينيا فى دور 16.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز فى دور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28 وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا 47 /20.

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