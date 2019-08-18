لو عندك كلب او قطة.. احذر من مرض السعار الذي يسبب الوفاة للإنسان

من الكلب او القطط سواء التي نربيها بمنازلنا او من الممكن ان نتعرض لذلك في الشارع ، وقدمت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري كل

ما لا تعرفه

عن سعار القطط والكلاب



وأشارت سماح إلى أن السعار هو عبارة عن فيروس قاتل ينتقل من الحيوان المصاب للحيوان السليم وينتقل للإنسان .. طريقه نقله هي عن طريق اللعاب الذي بيحتوي علي الفيروس يكون أثناء العض أو عن طريق جرح يتلوث بلعاب حيوان مسعور فينتقل المرض لداخل الجسم



وقالت سماح إن السعار مرض ليس له علاج سواء في الحيوانات او الأنسان

والسعار يتطور بسرعة داخل الجسم ويسبب الوفاة خلال أيام لذلك يجب التحصين من السعار للمربي





أعراض السعار عند الحيوان:

تتطور الأعراض بسرعه ويعقبها الوفاه لو كانت العضهقريبه منالمخ اوالنخاع الشوكي وتكون عباره عن :

تشنجات أو شلل للعضلات

عدم التحكم في الفك نتيجه شلل العضلات المتحكمة فيه مع شلل في الحنجرة والبلعوم بيؤدي لنزول اللعاب بشكل غزير وعلي شكل رغوه من فم الحيوان المصاب

وعدم قدرته علي بلع أي شئ وعدم قدرة الحيوان علي بلع الماء أو ظاهرة الخوف من الماء وتسمي Hydrophobia

تأثير الفيروس علي باقي عضلات الجسم بيسبب شللها وعدم قدره الحيوان علي الحركه

والتغيير في سلوك الحيوان عباره عن حساسيه شديدة ضد الضوء والأصوات العاليه

عواء وشراسة غير عادية بتتميز بيها الحيوانات المسعورة مع محاولة عض أي شئ وممكن تتطور انه الحيوان يهجم علي صاحبه أو يحاول يلحس او يعض نفسه في المكان

إمكانية ارتفاع درجة حرارة جسمه توصل لمرحله الحمي



ملحوظة : هناك حالات نادرة بيحصل العكس بيكون الحيوان هادئ جدا بشكل ويتحول الحيوان اللي حركته زيادة فجأة لحيوان هادي جدا بشكل غير عادي



الأعراض في الإنسان :



نقدر نقسمها لتغير في السلوك وتغير في صحة الإنسان بمعنى أنه الأنسان المصاب يكون عصبي جدا وحركته زيادة ومفاجأة

مع رفضه لشرب الماء أو السوائل نتيجة عدم قدرته علي البلع بسبب تأثير الفيروس علي البلعوم والحنجره Hydrophobia



مع وجود أعراض مرضيه مثل نوبات من التشنجات تطول ويمكن ان تتوقف ويأخد وقت من ارتخاء للعضلات وتعود من جديد نوبه التشنجات ويحدث فيه الوفاه بين نوبه التشنجات ووقت ارتخاء العضلات

أتساع في حدقه العين مع زياده

التبول وأفراز اللعاب من الفم نتيجه تاثير الفيروس علي البلعوم ومنعهعلي عدم القدرة في بلع اللعاب فيتراكم في الفم وينزل بشكل غزيرمن الشخص المصاب



احتمالية موت الإنسان المصاب بالسعار 100% نتيجة التتابعات التي تحدث من شلل لباقي عضلات الجسم خلال 4 ايام لاسبوعين من حدوث الإصابة

يتعرض البعض إلى عقر