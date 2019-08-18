الحجة دعيالك.. دوللي شاهين تظهر ساقيها فى إطلالة مثيرة بـ أكبر فتحة فستان

نشرت الفنانة دوللي شاهين علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انسنتجرام" صورة لها فى أطلالة مثيرةوظهرت دوللى شاهين بأطلالة من كليب اغنيتها الاخيرة " الحاجة دعيالك " بجلابية بلدي بيضاء مفتوحة من الجانبين الي اعلي ساقيها ، لكنها لن تكتف بالفتحة لأظهار ساقيها ورفعت قدمها علي سور صغير ما جعلها تظهر ساقها بالكامل وارتدت دوللي سليبر باللون الفضي في احد قدميها والاخري وقفت حافية كما اعتادت دوللي ان تقف بهذه الطريقة بصورها علي الانستجرام.وكتبت دوللي علي الصورة Promise this is the last photo... or i will try so وتقصد بهذه الجملة" انها توعد المتابعين بأنها ستكون الصورة الاخيرة.. او ستحاول ان تفعل دلك "