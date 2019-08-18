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ديني

هل طلاء الأظافر يبطل الوضوء؟.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:55 م
طلاء الاظافر
طلاء الاظافر
محمود ضاحي
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن غسل اليدين إلى المرافق واجب وركن من أركان الوضوء، الذي يستدعي أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق.

وأضاف أمين الفتوى في إجابته عن سؤال "هل طلاء الأظافر يبطل الوضوء عبر فيديو على الصفحة الرسمية للدار": أن طلاء الأظافر لا ينقض الوضوء ولا يفسد الصلاة ولكنه قد يمنع من صحة الوضوء، مُوضحًا أنه إذا توضأت المرأة ثم وضعت طلاء الأظافر فلا تكون صلاتها باطلة، أما إذا وضعت طلاء الأظافر ثم توضأت فإذا كان من الأنواع التي لا تسمح للماء أن تصل للأظافر، فلا يصح الوضوء معه؛ لأنه أصبح هناك حائل لوصول الماء إلى البشرة.

وتابع أنه إذا كانت هناك أنواع من طلاء الأظافر ينفذ الماء من خلاله فيصح هذا، فإذا تحققت المرأة من وضع هذا الطلاء الذي يسمح بوصول الماء إلى البشرة، فيصح معه الوضوء.

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