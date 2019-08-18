اخبار الفن .. ليلى علوى ترد على محمد صلاح .. وأزمة رانيا يوسف الصحية .. وخلاف رشدى أباظة وعمر الشريف

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
ليلى علوى ترد على محمد صلاح بـ قلب وورود.. تعرف على السبب
عبرت النجمة ليلى علوى عن اعجابها بمجموعة الصور التى نشرها نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر محمد صلاح عبر صفحته على موقع "إنستجرام" من مباراة فريقه أمام ساوثامبتون".
شاهد .. مصطفى قمر يطرح البومه الجديد ضحكت ليا كاملا
طرح الفنان مصطفى قمر ألبومه الجديد "ضحكت ليا" بشكل كامل على موقع "يوتيوب".
تعليق عمرو دياب على فوز منتخب مصر للناشئين ببطولة كأس العالم لكرة اليد
هنأ الفنان عمرو دياب، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد "2000"، بعد حصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد، عقب تغلبه على منتخب ألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي كأس العالم المقام فى مقدونيا.
هونها يا الله .. رانيا يوسف تمر بأزمة صحية .. تفاصيل مثيرة
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة تحتوى على عبارة " هونها يالله " من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".
حفيد رشدي أباظة يكشف أسرار الدنجوان وسر خلافه مع عمر الشريف ووصيته الأخيرة .. صور
كشف طارق أباظة أحد أحفاد الفنان الراحل رشدى أباظة كواليس وأسرارا جديدة فى حياة دنجوان السينما، ومن أبرزها معارضة والده دخول مجال التمثيل وطرده من المنزل ومقاطعته لسنوات طويلة.
شاهد .. منة فضالى تنشر صورة لها بصحبة أصدقائها
نشرت الفنانة منة فضالى صورة له تجمعها مع مجموعة من الاصدقاء من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".
رضوى الشربيني تدعم ياسمين عبد العزيز .. تعرف على السبب .. فيديو
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى مقطع فيديو للفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".
ليلى علوى ترد على محمد صلاح بـ قلب وورود.. تعرف على السبب
عبرت النجمة ليلى علوى عن اعجابها بمجموعة الصور التى نشرها نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر محمد صلاح عبر صفحته على موقع "إنستجرام" من مباراة فريقه أمام ساوثامبتون".
شاهد .. مصطفى قمر يطرح البومه الجديد ضحكت ليا كاملا
طرح الفنان مصطفى قمر ألبومه الجديد "ضحكت ليا" بشكل كامل على موقع "يوتيوب".
تعليق عمرو دياب على فوز منتخب مصر للناشئين ببطولة كأس العالم لكرة اليد
هنأ الفنان عمرو دياب، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد "2000"، بعد حصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد، عقب تغلبه على منتخب ألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي كأس العالم المقام فى مقدونيا.
هونها يا الله .. رانيا يوسف تمر بأزمة صحية .. تفاصيل مثيرة
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة تحتوى على عبارة " هونها يالله " من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".
حفيد رشدي أباظة يكشف أسرار الدنجوان وسر خلافه مع عمر الشريف ووصيته الأخيرة .. صور
كشف طارق أباظة أحد أحفاد الفنان الراحل رشدى أباظة كواليس وأسرارا جديدة فى حياة دنجوان السينما، ومن أبرزها معارضة والده دخول مجال التمثيل وطرده من المنزل ومقاطعته لسنوات طويلة.
شاهد .. منة فضالى تنشر صورة لها بصحبة أصدقائها
نشرت الفنانة منة فضالى صورة له تجمعها مع مجموعة من الاصدقاء من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".
رضوى الشربيني تدعم ياسمين عبد العزيز .. تعرف على السبب .. فيديو
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى مقطع فيديو للفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".