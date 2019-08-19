فى 10 دقائق فقط.. نوع من الزيوت يخلصك من تسوس الأسنان للأبد

يمكنك حماية نفسك من تسوس الأسنان والتخلص منه لابدد بمجموعة حيل بسيطة وطبيعية يمكنك القيام بها بنفسك لمنع تسوس الأسنان ..



1. تغيير عادات الأكل الخاصة بك.



يمكنك تغيير عاداتك الغذائية والتحول إلى نظام غذائي صحي لتحمى نفسك من تسوس الأسنان . نحن نعلم بالفعل أن استهلاك المنتجات الغنية بالسكر يؤدي إلى تسوس الأسنان وأن حامض الفيتيك يمكن أن يمنع امتصاص الكالسيوم. ومع ذلك ، إذا غيرت عاداتك الغذائية ، فلن تواجه مثل هذه المشكلات أبدًا.



2- الحصول على المزيد من الكالسيوم فهو المكون الرئيسي لبناء عظامك وأسنانك. أكل منتجات الألبان كل يوم وتناول المشروبات غير المحلاة ة تجنب شرب المشروبات الغازية والعصائر يسبب فى ذلك زيادة الماء وزيادة تدفق اللعاب ومنع الاصابة بتسوس الاسنان



3. مضغ العلكة الخالية من السكر.



قد يبدو الأمر ساذجًا ، ولكن مضغ العلكة الخالية من السكر يمكن أن يساعدك فعليًا في منع تسوس الأسنان. تحتوي معظم تلك الانواع من العلكة على مكون يسمى إكسيليتول ، وهو مادة تحلية طبيعية لا تؤدي الزيليتول إلى نمو البكتيريا في فمك. بالإضافة إلى ذلك ، عندما تمضغ ، يملأ فمك باللعاب الذي يمكن أن يغسل بقايا الطعام بشكل طبيعي .



4. إضافة المكملات الغذائية والفيتامينات إلى نظامك الغذائي.



لتعزيز اللعاب ، تحتاج إلى استهلاك الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والمكسرات والخضروات.فهى تحتوي على الكثير من فيتامين ب والحديد. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي الحبوب الكاملة على المغنيسيوم ، وهو معدن يساعد على امتصاص الكالسيوم وتقوية أسنانك



5. المضمضة بزيت جوز الهند



هل تريد أن تعرف طريقة جيدة أخرى لاستخدام زيت جوز الهند؟ فهوو يخلصك من البكتريا البكتيريا والتسوس فى أسنانك وشفائها بشكل طبيعي. ما عليك سوى المضمضة بواسطة كبيرة من زيت جوز الهند لمدة 10 دقائق حتى يتحول لون اللعاب والزيت إلى لون أبيض يشبه الحليب لا تبتلعيه. انها وصفة بسيطة جدا لكنها فعالة جدا فى مكافحة تسوس الأسنان.



ويمكنك صنع معجون معجون أسنان بمكونات طبيعية من مطبخك ويخلصك من التسوس بسرعة غير متوقعه



4 ملاعق كبيرة من مسحوق الكالسيوم

1 ملعقة كبيرة ستيفيا

1 ملعقة كبيرة ملح البحر

2 ملعقة كبيرة صودا الخبز

ربع كوب زيت جوز الهند

تخلط جميع المكونات حتى تحصل على عجينة. يجب أن يكون حتى مع عدم وجود فتات. استخدمه كبديل لمعجون الأسنان العادي.