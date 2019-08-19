ديدان الاسكندرية .. القصة الكاملة لـ ظهور كائنات دقيقة على شاطئ الدخيلة



اشتكى عدد كبير من المواطنين في الآونة الأخيرة من انتشار ديدان علي رمال الشاطئ الدخيلة بـ الاسكندرية.



لجنة لفحص ديدان الاسكندرية

وبعد ظهور ديدان شاطئ الدخيلة بـ الاسكندرية ، بدأت لجنة تابعة لكل من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمعهد القومي لعلوم البحار، التحقيق في واقعة ظهور ديدان على شاطئ الدخيلة غربي الإسكندرية.



وانتقل اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف يرافقه لجنة تضم جهاز شئون البيئة، وإدارة شئون البيئة بالمحافظة، ومعامل شركة الصرف الصحي، والمعهد القومي لعلوم البحار، ومديرية الشئون الصحية ، لفحص ديدان شاطئ الدخيلة بـ الاسكندرية.



وقال رشاد في تصريحات صحفية، إن المعهد القومي لعلوم البحار أخذ عينات من مياه البحر والرمال وبعض الكائنات البحرية النافقة لتحليلها في معامل المعهد للوصول الي اسباب تواجد تلك ديدان الاسكندرية.



طلب إحاطة بخصوص ديدان الاسكندرية

تقدم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، بطلب إحاطة الي مجلس النواب بشأن ظهور ديدان بشاطئ الدخيلة في الإسكندرية أمس الأحد.



وقال فرج عامر فى بيان له، إن تحرك الإدارة المركزية للمصايف جاء متأخرا للتحقيق في واقعة ديدان الاسكندرية ، متهما الإدارة ذاتها بالتقاعس وكذلك جهاز شئون البيئة.



وطالب فرج عامر بتشكيل لجنة علنية من علوم البحار والبيئة والمصايف والصرف الصحى لمعرفة أسباب ظهور ديدان شاطئ الدخيلة بـ الاسكندرية وسحب عينات من المياه والرمال والأسماك.



الاسكندرية ترد على واقعة ديدان الشاطئ

من جانبه ، قال الدكتور وليد عبد العظيم، مستشار محافظ الإسكندرية إنه تم تشكيل لجنة لمعاينة ديدان شاطئ الدخيلة بـ الاسكندرية وتم أخذ عينات منها لتحليلها.



وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن نتيجة تحليل عينات المياه أكدت وجود حيوانات نافقة وأنها سبب انتشار ديدان على الشاطئ.

