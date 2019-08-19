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هكذا حصلت على ملايين من الدولارات.. ماذا قال البشير في ثاني جلسات محاكمته؟

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:45 م
صدى البلد
دافع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير عن نفسه في ثاني جلسات محاكمته في قضية "الثراء الحرام".

ويواجه البشير، الذي أطيح به من السلطة في أبريل وتحتجزه السلطات منذ ذلك الوقت، اتهامات بحيازة المال الأجنبي بشكل غير قانوني وقبول هدايا بصورة غير رسمية.

وقال شاهد من "رويترز" إن محققا ذكر أمام محكمة بالخرطوم يمثل أمامها الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير بتهم فساد أن البشير أخبر محققين بأنه تلقى ملايين الدولارات من دولة عربية.

وأخبر المحقق المحكمة بأن البشير أدلى بهذا التصريح بشأن النقود خلال استجوابه من جانب محققين في أعقاب احتجازه.

واستمع البشير، الذي كان داخل القفص في المحكمة مرتديا جلبابا تقليديا أبيض اللون وعمامة، إلى شهادة المحقق لكنه لم يعلق.

فيما نقلت قناة "روسيا اليوم" عن البشير قوله إنه سلم جميع ما كان بحوزته من أموال إلى شقيق نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الرحيم دقلو.

وبحسب محضر التحري، قال البشير إن المبالغ التي عُثر عليها بحوزته وتبلغ 25 مليون دولار، المبالغ التي وجدت بحوزته لا علاقة لها بالدولة، وتلقاها من دولة عربية عبر مدير مكتبه طه عثمان.

وأضاف أن هناك مليون دولار أخرى في مظروف تسلمها من رئيس دولة عربية أخرى ولم يصرفها، ولا يذكر هوية الشخص الذي سلمها إليه.

وتابع أن هنك مبالغ صرفت في أعمال خيرية، وأنه لا يعرف أوجه صرفها لكن هناك سجل دونت فيه تلك الأوجه.

وبشأن ممتلكاته، فال إن لديه منزل في حي كافوري ومزرعة وشقة، وأن زوجته تمتلك قطعتي أرض في الحي ذاته، وأنها قامت ببيع سيارتها لتشتريهما.

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