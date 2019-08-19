حراس الفرحة

علي مدار 9 أيام استمتع المصريون بعيد الأضحي المبارك فمنهم من جلس في بيته مع أولاده أمام شاشات الفضائيات وتنزه ليلا ومنهم ارتادوا دور السينما والمسرح وغيرهم استمتع بالتروض بالجلوس علي النيل وركوب مركب فيه وآخرون سافروا إلى مقر ولادتهم بالمحافظات لزيارة الأب والأم والأخوات والأقارب وهناك من توجه شواطئ المصيف للاستجمام بمياه البحر وهروبا من الجو الحار وشدة الرطوبة كل ذلك للاستمتاع بفرحة العيد.



ولكن هناك من تركوا أسرهم وأولادهم وعائلاتهم ولم يستمتعوا مثل غيرهم بإجازة العيد مع ذويهم وذلك ليوفروا لشعب مصر الأمن والأمان خلال هذه الأيام المباركة وهم جنودنا البواسل من ضباط وصف ضباط وعساكر في جيشنا العظيم والأجهزة الشرطية فقد ضحوا براحتهم وفرحة أسرهم وأولادهم في سبيل ان يشعر وينعم المصريين بالطمأنينة علي أن هناك من يحرسهم ويحافظ علي أرواحهم وممتلكاتهم وتراب ارضهم فهؤلاء البواسل منهم من قبع علي الحدود في الصحراء وشدة قيظ الحر ليحرس الوطن من اي عدو ومنهم من تواجد في الشوارع والميادين وفي الطرق السريعة علي مدار اليوم الكامل ليعطوا الناس الإحساس بالأمان وتيسير حركتهم وتنقلاتهم وتقديم كافة الخدمات لهم.



فتحية عظيمة وقديرة لكل فرد من أبنائنا في الجيش والشرطة الذين يبذلون الغالي والنفيس فداء لوطنهم والشعب المصري وهذه التضحيات من هؤلاء البواسل العظام ليست بجديدة عليهم فعلي مر التاريخ دائما هم حراس الوطن من كل غاشم معتدي وحراس الفرحة لكل المصريين في المناسبات الرسمية والقومية والأعياد وحتي الأيام العادية فشكرا لكم علي ماقدمتوه وما تقدموه لرفعة بلدنا الحبيبة مصر.

