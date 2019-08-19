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رياضة

عمرو وردة ينشر صوره له داخل سيارته عبر "انستجرام"

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:13 م
عمرو وردة
عمرو وردة
ياسمين تيسير
حرص عمرو وردة نجم منتخب مصر على مشاركة، متابعيه صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عمرو وردة و هو داخل سيارته الخاصة .

وبات عمرو وردة، لاعب منتخب مصر ، خارج حسابات نادي باوك اليوناني في الموسم الجديد.

وذكر موقع " pagenews" أن عمرو وردة لن يتواجد في قائمة باوك للموسم الجديد لسوء سلوكه .

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