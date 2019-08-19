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رياضة

هل يفكر محمد صلاح في اعتزال اللعب الدولي؟

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 05:21 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي
ياسمين تيسير
تحدث محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول عن إمكانية اعتزاله اللعب الدولي.

وأكد محمد صلاح في تصريحات لقناة CNN أن مصر هي بلده التي يحبها ويقدرها مشددا أنه من الصعب التفكير في التخلي عن منتخب بلاده.

وتابع: أنه يسعى دائما ليكون قدوة جيدة وصالحة لأطفال مصر مشددا أنه من الصعب أن يفكر في أمر الاعتزال الدولي.

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