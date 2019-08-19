بسبب امم افريقيا 2019 .. محمد صلاح يهاجم اتحاد الكرة من جديد



وأكمل: "أتحدث لتحقيق شيء للمنتخب، من أجل تقديم المزيد للفريق، ليس لأنني أريد أن أريهم قوتي، وللأمانة فإذا كنت قويًا لـ تغيرت الكثير من الأمور".



وعن فندق إقامة منتخب مصر خلال كأس الأمم، قال محمد صلاح: "وصول الجماهير إلى فندق اللاعبين كان غير طبيعي، عندما كنا في يوم الراحة ظللت حبيسًا في غرفتي حتى التاسعة والنصف مساءً"، مضيفًا: "عندما حاولت النزول لساحة الفندق كان معي 200 فرد، ووقتها تحدثت عن الأمر مع المسئولين ولكن اتحاد الكرة قالوا لي لماذا تشتكي؟!.



واختتم: "عندما أحاول التحدث عن شيء فإنني أتحدث من أجل وكل اللاعبين أيضًا، لأنهم -يقصد اللاعبين- يتحدثون معي ويقولون أرجوك أفعل ما تستطيع فعله".

جدد المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، هجومه على مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبوريدة وذلك بسبب الأزمات التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية.وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية إن من أسباب أن العلاقة لم تكن جيدة إن فندق إقامة منتخب مصر خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 لم تكن الأمور بداخله جيدة على الإطلاق.وأضاف: "كنت أعقد جلسات وأفكر مع مسؤولي الاتحاد، وكان الأمر يشبه بالمنافسة بيننا"، مستطردًا:" بالتأكيد لن أخرج فائزا في تلك المنافسة لأني في النهاية لاعبًا وعندما كنت أتحدث عن شيء كان عليهم أن يدركوا أنني أتحدث عن هذا لأنني أريد أن أكون سعيدًا.