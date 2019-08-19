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رياضة

وزارة الرياضة: البعثة المصرية بالمغرب تخطو بثبات نحو تحقيق ما يسعد المصريين

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 07:01 م
البعثة المصرية بالمغرب
البعثة المصرية بالمغرب
ريهام بكير
التقى وزير الشباب والرياضة بالبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة المقامة بالمغرب، التي تقام فى الفترة من 19 إلى 31 أغسطس الجاري بمشاركة 52 دولة وتشارك مصر في الدورة ببعثة مكونة من 297 لاعبا ولاعبة يمثلون 24 رياضة منها 22 رياضة أولمبية.

وأكد وزير الرياضة أن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو اعتلاء قمة الرياضة الأفريقية، والعالمية في العديد من الالعاب الرياضية سواء الفردية أو الجماعية، مشيرا الي تصدر مصر جدول منافسات دورة الألعاب الأفريقية منذ بداية إطلاقها يعكس مدى قوة منتخبات مصر المشاركة في منافسات البطولة وتحقيقهم العديد من الميداليات المتنوعة.

ووجه وزير الرياضة الشكر لكل اللاعبين والمشاركين والمسئولين عن البعثة المصرية مطالبا بمواصلة الجهود لظهور مصر بالمظهر الذي يليق باسم وسمعة مصر.

وفي نفس السياق التقى وزير الشباب والرياضة بوزراء الرياضة في كل من المغرب والجزائر وعدد من المسئولين عن الرياضة في الدول الافريقية حيث ابرز دور الدولة المصرية الكبير في النهوض بالحركة الرياضية ليس فقط على مستوى مصر ولكن على مستوى إفريقيا.

ولفت إلى التطلع إلى مزيد من التعاون بين مصر وكل الدول العربية الشقيقة والأفريقية الصديقة، مؤكدا أن هذا التعاون التي تنشده الدولة المصرية سوف يساهم بشكل كبير في دعم المجال الرياضي على مستوى القارة، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.

وكانت مصر حققت 8 ميداليات فى منافسات الجودو فى اولى ايام دورة الألعاب الأفريقية منها 4 ذهبيات حققها كل من على عبد المعطى وزن 73 كجم، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كجم، رمضان درويش وزن 100 كجم، على حازم وزن 90 كجم إضافة الى 4 برونزيات لكل من محمد عبد الموجود وزن 66 كجم ، ولمياء الزنان وزن 57 كجم، وعبد الله عثمان وزن81 كجم، وكاريمان كامل فوق 78 كجم، كما شاركت مصر فى منافسات كرة الطائرة الشاطئية وذلك قبل الانطلاق الرسمى للبطولة.

وتشارك مصر فى هذه البطولة فى منافسات ألعاب القوس، السهم وألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x3، الملاكمة والكانوى والسلاح والفروسية والجمباز وكرة اليد والجودو والكاراتيه والتجديف والرماية والسباحة وتنس الطاولة والتايكوندو والتنس الأرضى والثلاثى الحديث والكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية ورفع الأثقال والمصارعة والشطرنج والبلياردو.

ومن المنتظر أن يكون حفل الافتتاح في السابعة بتوقيت القاهرة، مساء اليوم الاثنين، ويشارك عدد من أعضاء بعثة مصر واللاعبين في طابور العرض.

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