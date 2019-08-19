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رياضة

نتمى لك التوفيق .. الاهلى يوجه رسالة شكر لـ ناصر ماهر عقب رحيله

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:21 م
ناصر ماهر نجم الاهلي
ناصر ماهر نجم الاهلي
ياسمين تيسير
وجه النادي الأهلي رسالة شكر وتقدير لـ ناصر ماهر نجم الفريق عقب انتقاله لـ فريق سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ونشر الحساب الرسمي لـ الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لنجم الفريق وعلق قائلا: "نتمنى لك التوفيق فيما هو قادم... إعارة لاعبنا ناصر ماهر لسموحة لمدة موسم واحد".

يذكر أن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي أعلن عن انتقال ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لفريق سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال توفيق إن مفاوضات إعارة اللاعب جرت في إطار العلاقات الطيبة بين الأهلي وسموحة وبما يحقق الفائدة للطرفين ويضمن المشاركة المستمرة للاعب.

واستأنف الأهلي مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش استعدادا لمواجهة «اطلع برة» بطل جنوب السودان التي تقام مساء الجمعة المقبل في إياب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

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