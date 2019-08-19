لاعب الأهلي السابق: جهاد جريشة يقود اللقاءات بأداء عالمي ولاسارتى مدرب قوى



وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " تايم سبورت "، أن جهاد جريشة يقود لقاءات الأهلي بأداء عالمي للغاية، موضحا أن النادي الأهلي يتعرض للهزائم بسب وجود أسباب معلقا:"من يقود تحكيم لقاءات النادي الأهلي يتعرض لضغوط كبيرة ".



وأوضح أنه يجب وضع العديد من الحلول للقضاء على الأزمات التي تتوالى داخل الكرة المصرية، من أجل إنجاح المنظومة الرياضية متابع:" يجب توافر الضمير في كافة الأمور ".



وأكد أن مارتن لاسارتي المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي كان يتوافر به العديد من المواصفات العالمية قائلا :" بيعرف يتعامل مع الفريق ".





أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي الأسبق ،أن وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم يتعمد ضياع العديد من الفرص خلال خوض مباريات الأهلي.