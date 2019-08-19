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رياضة

لاعب الأهلي السابق: جهاد جريشة يقود اللقاءات بأداء عالمي ولاسارتى مدرب قوى

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:25 م
مارتن لاسارتي
مارتن لاسارتي
حسام الحارتي
أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي الأسبق ،أن وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم يتعمد ضياع العديد من الفرص خلال خوض مباريات الأهلي.

وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " تايم سبورت "، أن جهاد جريشة يقود لقاءات الأهلي بأداء عالمي للغاية، موضحا أن النادي الأهلي يتعرض للهزائم بسب وجود أسباب معلقا:"من يقود تحكيم لقاءات النادي الأهلي يتعرض لضغوط كبيرة ".

وأوضح أنه يجب وضع العديد من الحلول للقضاء على الأزمات التي تتوالى داخل الكرة المصرية، من أجل إنجاح المنظومة الرياضية متابع:" يجب توافر الضمير في كافة الأمور ".

وأكد أن مارتن لاسارتي المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي كان يتوافر به العديد من المواصفات العالمية قائلا :" بيعرف يتعامل مع الفريق ".

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