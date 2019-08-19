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بـ جاكيت أحمر.. إطلالة ياسمين صبرى مع السوشي.. شاهد

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:56 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ريهام قدري
نشرت الفنانة ياسمين صبري علي صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام " صورة لها جديدة بمطعم تتناول السوشي. 

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة شيك وأنيقة بجاكت كلاسيك احمر وفستان منقوش بالورد ، واكتفت بوضع الجاكت علي كتفيها دون ارتدائه، واعتمدت ياسمين تسريحة بسيطة دون تكلف ولائقة على الملابس التي ترتديها.

واعتمدت ياسمين صبرى على مكياج مناسب ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر ومكياج بسيط دون أي تكلف، والتقطت الصورة لياسمين وهي تنظر لطبق السوشي بالمطعم وتمسك بيدها الأداة الخشبية أو ما يسمى بالعصا الذي يتناول به السوشي والاكلات اليابانية.


وانهالت علي ياسمين التعليقات من متابعيها المعجبين بصورها وإطلالاتها المتغيرة. 

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