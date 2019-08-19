شاغلة كل الناس.. هيفاء وهبى تعلن عن طرح أغنية جديدة

نشرت النجمة هيفاء وهبى صورة عبر صفحتها على موقع إنستجرام، بدت أنها أفيش لأحدث أغنياتها بعنوان "شاغلة كل الناس"، والمنتظر أن تطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.



ووجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى عبر تغريدة أطلقتها على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" رسالة لإليسا بشأن اعتزالها الغناء.



وقالت هيفاء: "انتصرتى على ظروف أصعب يا إليسا....لا نحنا ولاجمهورك ولا ناسك من بنرضى بهيك قرار.. بدك تضلك تغنى وتنورى".



وجاءت التعليقات على هذا النحو:

فنانة العرب تدعم فنانة العرب

إليسا فنانة صادقة ومميزة وهذا القرار ظالم بحق جمهورها والفن العربى

قوليلها ياهيفا ما تتركنا

حبيبة قلبى هيفا



وأعلنت النجمة إليسا اعتزالها الغناء صباح اليوم، الاثنين ، موضحة أن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني.



وكشفت إليسا عن سبب اعتزالها في تغريدة أطلقتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلة: "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أكون منتجة بعد الآن".





