قدراتنا تضاعفت.. البنتاجون يكشف حجم القوات الأمريكية في الخليج

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن عدد قواتها المتواجدة في الخليج، موضحة أن واشنطن ضاعفت من قدراتها بحرا وبرا واستخباراتيا في منطقة الخليج بهدف المحافظة على سلامة الملاحة البحرية التجارية ولحماية القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.



وقالت المتحدثة باسم البنتاجون لشؤون القيادة الوسطى ريبيكا ريباريتش في تصريحات لموقع قناة "الحرة" إن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ عمليات مراقبة في المنطقة ورصدها عبر وسائل وإمكانات عسكرية متعددة ومن خلال سفن حربية وطائرات متخصصة في مجال الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، على امتداد الخليج مرورا بمضيق هرمز وخليج عمان وصولا إلى منطقة باب المندب.



أضافت ريباريتش أن البنتاغون لن يكشف عن حجم عمليات استقدام قدرات وتعزيزات إلى المنطقة الخليجية في شكل متواصل وذلك لأسباب أمنية بحتة.



وأوضحت ريباريتش، إن القوات الأمريكية تحتفظ بقدرات عسكرية وقتالية عالية لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة، بما فيها القوات الأمريكية والدفاع عن الحلفاء المحليين وخصوصا من لدى واشنطن معاهدات دفاع مشتركة معهم.



وأوضحت ريباريتش، أن القيادة الوسطى الأمريكية طلبت في مايو الماضي إرسال تعزيزات قتالية الى المنطقة لمواجهة تهديدات إيرانية ذات صدقية استخباراتية، الأمر الذي أدّى الى رفع جهوزية القوات الأمريكية الى مستوى عال جدا، والتي صار لديها كل ما تحتاجه لمواجهة أي تهديد إيراني أو أي محاولة من طهران بالتعرّض للمصالح الأميركية.



وأكدت ريباريتش، أن الحشد العسكري الأمريكي في الخليج ومقابل السواحل الإيرانية هو ذو قدرات عالية، إلا أنه ليس الأكبر في تاريخ التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، معتبرة أن حجم عديد القوات الأميركية في المنطقة الآن يراوح بين 65 الى 70 ألف عنصر أمريكي، دون إعطاء تفاصيل عن أماكن انتشارهم وتواجدهم.



وعمّا إذا كان البنتاجون قلقا من احتمال وقوع مواجهة عسكرية مع "الحرس الثوري الإيراني"، المصنّف إرهابيا، اوضحت ريباريتش أن الأجهزة الأمنية تملك معلومات بأن التهديدات الإيرانية مازالت محتملة وذات خطر محدق، لذا فإن البنتاجون قلقٌ بشكل متواصل إزاء سلامة القوات الامريكية والحليفة في المنطقة وإن لم نر أو نلاحظ أي ارتفاع في التوتر مع طهران ولا في نشاطها في مياه الخليج، وذلك بسبب قوة الردع الأميركية التي تمثلت في تحريك أسلحة استراتيجية مثل قاذفات الـ بي-2 الجوية وسفن حربية متطورة.



وامتنعت ريباريتش عن التعليق، على المساعي الدولية لخفض مستوى التوتر بين واشنطن وطهران، مكتفية بالقول إن القادة العسكريين الأمريكيين يواصلون التنسيق مع الحلفاء لتوحيد الخطوات وهم يؤمنون بأن الحلّ لمشكلات الخليج هو عبر وسائل دبلوماسية واقتصادية وليس عبر خيارات عسكرية.