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رياضة

تفاصيل صفقة انتقال عمرو مرعي من بيراميدز إلى المقاصة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:24 م
عمرو مرعي وعبد الله
عمرو مرعي وعبد الله بكري
محمد رشاد
أعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام تعاقده مع اللاعب عمرو مرعي مهاجم نادي بيراميدز، لمدة عام على سبيل الإعارة، مع أحقية شراء اللاعب بصفة نهائية بعد نهاية الموسم.

وقام عمرو مرعي بالتوقيع على عقود انضمامه في مقر الشركة مع محمد عبد السلام، وبحضور وكيل أعمال اللاعب ،وذلك بناءً على رغبة أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق، لدعم خط الهجوم.

وتسلم وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة، بطاقة عمرو مرعي من ناديه بيراميدز، لقيده في قائمة الفريق باتحاد الكرة، ليكون جاهزا للمشاركة في مباراة الزمالك يوم 28 أغسطس في دور الثمانية بكأس مصر.

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