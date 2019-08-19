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رياضة

بالصور.. مصر تشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:56 م
مصر تشارك في حفل
مصر تشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية
نور عادل
شاركت بعثة مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدينة الرباط المغربية حتى يوم 31 أغسطس الجاري.

تواجد في حفل الافتتاح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية.

رأس بعثة مصر في حفل الافتتاح المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والعميد يحيى دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والدكتور عبدالعزيز غنيم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

رفع علم مصر في حفل الافتتاح اللاعب مصطفى الجمل واللاعبة دينا مشرف.

أقيم حفل الافتتاح في ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط وسط حضور وزراء الرياضة ورؤساء اللجان الأولمبية للدول الـ54 الإفريقية المشاركة.
بالصور.. مصر تشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب
بالصور.. مصر تشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب
بالصور.. مصر تشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب
بالصور.. مصر تشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب
بالصور.. مصر تشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

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