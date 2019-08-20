كأنك في الكافيه.. طريقة عمل سموثي المانجا

تعتبر المانجو من الفواكة الصيفية التي يعشقها الكثير ويمكن تناولها بأكثر من طريقة سواء عصير أو تناولها قطع او ايس كريم ويمكن ان تشتغلي وجود المانجة بالاسواق وقدمي طريقة عمل السموثي المانجا في المنزل بطريقة احترافية كالكافيهات



مكونات "سموثي المانجا" :

2 حبة مانجا مقطعة

2 كوب حليب قليل السعرات

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

كوب مكعبات ثلج



طريقة تحضير سموثي المانجا

١. تقشر المانجا وتقطع، توضع في الخلاط الكهربائي، يضاف الحليب وعصير الليمون، تخلط لدقيقتين.

٢. نضيف مكعبات الثلج ونخلط، تقدم مباشرة.

اقتراحات سموثي المانجا

يمكن حفظ المانجا المقطعة في الفريزر حتى تجمد والاستغناء عن مكعبات الثلج عند الاعداد ويمكن اضافة القليل من السكر او العسل للسموثي حسىب الرغبة