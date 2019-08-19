تعرف على جدول مباريات فرق الأهلي في بطولات الجمهورية

تلقى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، تضمّن جدول مباريات الدور الأول من بطولات الجمهورية لفرق النادي (مواليد 1999 و 2001 و 2003).



ومن المقرر أن تبدأ منافسات بطولة الجمهورية للشباب (مواليد 1999) يوم الأحد 15 سبتمبر المقبل، على أن تنطلق لمواليد 2001 يوم الجمعة 23 أغسطس الجاري، فيما تبدأ لمواليد 2003 يوم السبت 14 سبتمبر المقبل.



وجاء جدول مباريات الدور الأول لبطولات الجمهورية للفرق الثلاثة على النحو التالي:



مواليد 1999

1 – الأهلي × سموحة – الأحد 15 سبتمبر – 3,30 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



2 – الزمالك × الأهلي – الأحد 22 سبتمبر – 3,30 عصرًا على ملعب الزمالك بميت عقبة.



3 – الأهلي × الاتحاد السكندري – الأحد 29 سبتمبر – 3,30 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



4 – الجونة × الأهلي – الأحد 6 أكتوبر – 3,30 عصرًا على ملعب هرم سيتي.



5 – الأهلي × الإنتاج الحربي – الأحد 13 أكتوبر – 3,30 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



6 – طنطا × الأهلي – الأربعاء 16 أكتوبر – 3,30 عصرًا على ملعب نادي طنطا.



7 – الأهلي × إف سي مصر – الأحد 20 أكتوبر – 3 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



8 – المصري × الأهلي – الأحد 27 أكتوبر – 3 عصرًا على الملعب الفرعي للجيش الثالث بالسويس.



9 – وادي دجلة × الأهلي – الأربعاء 30 أكتوبر – 3 عصرًا على ملعب دجلة بالتجمع الأول.



10 – الأهلي × أسوان – الأحد 3 نوفمبر – 3 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



11 – الإسماعيلي × الأهلي – الأحد 10 نوفمبر – 3 عصرًا على ملعب جامعة قناة السويس.



12 – الأهلي × مصر للمقاصة – الأحد 17 نوفمبر – 3 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



13 – المقاولون العرب × الأهلي – الأربعاء 20 نوفمبر – 3 عصرًا على ملعب المقاولون العرب.



14 – الأهلي × بيراميدز – الأحد 24 نوفمبر – 3 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



15 – طلائع الجيش × الأهلي – الأحد 1 ديسمبر – 3 عصرًا على الملعب الفرعي بجهاز الرياضة العسكري.



16 – الأهلي × إنبي – الأحد 8 ديسمبر – 3 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



17 – حرس الحدود × الأهلي – الأحد 15 ديسمبر – 3 عصرًا على ملعب المكس.



مواليد 2001

1 – الأهلي × سموحة – الجمعة 23 أغسطس – 4 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



2 – الزمالك × الأهلي – الجمعة 30 أغسطس – 4 عصرًا على ملعب الزمالك بميت عقبة.



3 – الأهلي × الاتحاد السكندري – الاثنين 2 سبتمبر – 3,30 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



4 – الجونة × الأهلي – الجمعة 6 سبتمبر – 3,30 عصرًا على ملعب هرم سيتي.



5 – الأهلي × الإنتاج الحربي – الجمعة 13سبتمبر – 3,30 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



توقف في الفترة من 15 وحتى 24 سبتمبر المقبل بسبب معسكر منتخب الشباب.



6 – طنطا × الأهلي – الجمعة 27 سبتمبر – 3,30 عصرًا على ملعب نادي طنطا.



7 – الأهلي × إف سي مصر – الجمعة 4 أكتوبر – 3 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



8 – المصري × الأهلي – الاثنين 7 أكتوبر – 3 عصرًا على الملعب الفرعي للجيش الثالث بالسويس.



9 – وادي دجلة × الأهلي – الجمعة 11 أكتوبر – 3 عصرًا على ملعب دجلة بالتجمع الأول.



10 – الأهلي × أسوان – الجمعة 18 أكتوبر – 3 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



 توقف في الفترة من 20 وحتى 29 أكتوبر بسبب معسكر منتخب الشباب.



11 – الإسماعيلي × الأهلي – الجمعة 1 نوفمبر – 3 عصرًا على ملعب جامعة قناة السويس.



12 – الأهلي × مصر للمقاصة – الجمعة 8 نوفمبر – 3 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



13 – المقاولون العرب × الأهلي – الاثنين 11 نوفمبر – 3 عصرًا على ملعب المقاولون العرب.



14 – الأهلي × بيراميدز – الجمعة 15 نوفمبر – 3 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



15 – طلائع الجيش × الأهلي – الجمعة 22 نوفمبر – 3 عصرًا على الملعب الفرعي بجهاز الرياضة العسكري.



16 – الأهلي × إنبي – الجمعة 6 ديسمبر – 3 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



17 – حرس الحدود × الأهلي – الجمعة 13 ديسمبر – 3 عصرًا على ملعب المكس.



مواليد 2003

1 – الأهلي × سموحة – السبت 14 سبتمبر – 3,30 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



2 – الزمالك × الأهلي – السبت 21 سبتمبر – 3,30 عصرًا على ملعب الزمالك بميت عقبة.



3 – الأهلي × الاتحاد السكندري – السبت 28 سبتمبر – 3,30 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



4 – الجونة × الأهلي – السبت 5 أكتوبر – 3,30 عصرًا على ملعب هرم سيتي.



5 – الأهلي × الإنتاج الحربي – السبت 12 أكتوبر – 3,30 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



6 – طنطا × الأهلي – السبت 19 أكتوبر – 3,30 عصرًا على ملعب نادي طنطا.



7 – الأهلي × إف سي مصر – الثلاثاء 22 أكتوبر – 3 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



8 – المصري × الأهلي – السبت 26 أكتوبر – 3 عصرًا على الملعب الفرعي للجيش الثالث بالسويس.



9 – وادي دجلة × الأهلي – السبت 2 نوفمبر – 3 عصرًا على ملعب دجلة بالتجمع الأول.



10 – الأهلي × أسوان – السبت 9 نوفمبر – 3 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



11 – الإسماعيلي × الأهلي – الثلاثاء 12 نوفمبر – 3 عصرًا على ملعب جامعة قناة السويس.



12 – الأهلي × مصر للمقاصة – السبت 16 نوفمبر – 3 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



13 – المقاولون العرب × الأهلي – السبت 23 نوفمبر – 3 عصرًا على ملعب المقاولون العرب.



14 – الأهلي × بيراميدز – الثلاثاء 26 نوفمبر – 3 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



15 – طلائع الجيش × الأهلي – السبت 30 نوفمبر – 3 عصرًا على الملعب الفرعي بجهاز الرياضة العسكري.



16 – الأهلي × إنبي – السبت 7 ديسمبر – 3 عصرًا على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



17 – حرس الحدود × الأهلي – السبت 14 ديسمبر – 3 عصرًا على ملعب المكس.



