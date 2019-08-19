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رياضة

مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام ولفرهامبتون.. وبوجبا يهدر ركلة جزاء.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:09 م
جانب من مباراة مانشستر
جانب من مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون
محمد رشاد
سقط فريق مانشستر يونايتد فى فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه ولفرهامبتون، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

سجل هدف الشياطين الحمر أنتوني مارسيال فى الدقيقة 27 من زمن المباراة، عقب تمريرة مميزة من راشفورد، قبل ان يدرك هدف التعادل لأصحاب الأرض بهدف صاروخي روبين نيفيز فى الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

وأهدر الفرنسي بول بوجبا ركلة جزاء فى الدقيقة 68 بعد عرقلته من مدافع ولفرهامبتون داخل منطقة الجزاء تصدى لها ببراعة حارس أصحاب الأرض.

التعادل رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 4 بعدما حقق فى الجولة الأولى فوزا عريضا أمام تشيلسي بأربعة أهداف نظيفة، بينما رفع ولفرهامبتون رصيده إلى نقطتين بعدما تعادل فى المباراة الأول من البريميرليج.

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