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كشف سر اختيارها لملابسها.. نتنياهو يعلق على فضيحة زوجته سارة في أوكرانيا

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:54 م
نتنياهو وزوجته سارة
نتنياهو وزوجته سارة
رحيم يسري
علق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على الفيديو المتداول لزوجته سارة تظهر فيه وهي ترمي قطعة خبز الضيافة الذي يقدم عادة لكبار الزوار في أوكرانيا كبادرة احترام وتقدير.

وقال نتنياهو، إنه لولا فعلة زوجته سارة في مطار بوريسبل بضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، لما حصلت زيارته "التاريخية" على هذه التغطية الإعلامية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن زوجته، اختارت ارتداء الملابس الصفراء والزرقاء -ألوان العلم الأوكراني- احتراما لأوكرانيا على وجه التحديد، خلال زيارتها إلى كييف، واصفا الحادث في مطار بوريسبل بأنه "وسيلة لجذب الانتباه".

وتابع قائلا "أقوم بزيارة تاريخية لأوكرانيا. لكنني أشك في أنها كانت ستلقى تغطية إعلامية (مناسبة) لو لم تكن هناك حادثة الخبز".

وقال مازحا: "يبدو أننا اخترعنا وسيلة لجذب الانتباه. سنستمر".

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