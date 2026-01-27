قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
وليد صلاح الدين يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي
تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟
بعد ثلاثية دجلة | الإعلان عن صفقة غير متوقعة على رادار الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لليوم الثالث على التوالي.. البحوث الإسلامية يواصل فعاليات مبادرة الإيمان والعمل

فعاليات مبادرة الإيمان والعمل
فعاليات مبادرة الإيمان والعمل
أحمد سعيد

واصلت اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فعاليات مبادرة «الإيمان والعمل: منارة البناء وسبيل الرخاء» فعالياتها في يومها الثالث؛ حيث شهد اللقاء الثالث تنفيذ ندوة بعنوان: "فريضة الإتقان وأثرها في نهضة الأوطان"، استهدفت التواصل مع أعضاء لجنة "الثقافة والعلوم"، وذلك بمقر الاتحاد العام لشباب العمال، بتوجيهات من الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف وكيل الأزهر د. محمد الضويني، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي.

البحوث الإسلامية يواصل فعاليات مبادرة الإيمان والعمل

عُقدت الندوة بحضور الدكتور حسن يحي، الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة، وعبد العزيز سمير، رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، وعدد من قيادات الاتحاد العام لشباب العمال وأعضائه.

وأكد د. يوسف المنسي، عضو اللجنة العليا للدعوة، خلال اللقاء، على أهمية الوعي بقيمة ومكانة العمل؛ فالحياة لا تستقيم إلا بالسعي وبذل الجهد لإعمار الأرض، لذا وضعت الشريعة الإسلامية جملة من الأصول والقواعد التي تنظم هذا الدور المحوري للإنسان، باعتبار العمل هو المحرك الرئيس للتقدم وصناعة الحضارة الإنسانية، وقد جمع الإسلام بين الإيمان والعمل برؤية شاملة لا تفصل بين الروح والمادة؛ وهو ما يفهم من موقف النفر الذين سألوا عن عبادة النبي ﷺ، فلما أُخبروا بها كأنهم تقالوها، وعزموا على الانقطاع التام للعبادة وترك العمل ومتاع الحياة، فخرج إليهم النبي ﷺ  قائلاً: «أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»، وهذا هو المنهج القويم الذي أسست له الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن الدين الإسلامي لم يأت ليحصر التعبد في جملة من طقوس شعائرية فحسب، بل إن مفهوم العبادة في الإسلام هو مفهوم شامل يستوعب عمارة الأرض؛ فالمسلم الحق هو من يحيل كل عمل دنيوي يقوم به إلى عبادة لله سبحانه وتعالى، متى ما اقترن بالنية الصالحة والإتقان، لذلك لكي نحسن عبادتنا لله، يجب أن نتقن ما نقوم به من أعمال، لأننا يقع في يد الله قبل أن نقدمه إلى العباد.

وأوضح عضو اللجنة العليا للدعوة أن قيمة إتقان العمل في الإسلام تعد من صور  الفهم الصحيح للنصوص الشرعية؛ لأن النصوص التشريع الإسلامي تضع  إتقان العمل في مرتبة الواجب لا مجرد التزام دنيوي. 

بيّن أن محاولات تشويه الفهم الصحيح لهذه النصوص أو قراءتها بشكل سطحي ومنتزع من سياقها، إنما تستهدف في مقامها الأول فك الارتباط بين الإنسان ومنظومة الضوابط الأخلاقية والقيمية التي تحكم حركته في الحياة، فمتى ما غاب الفهم الصحيح للنص، تحول العمل إلى مجرد جهد آلي يخلو من رقابة الضمير وعظمة الاستشعار بمعية الله، وهو ما يسعى الأزهر الشريف للتصدي له عبر ترسيخ الوعي بأن إتقان العمل -أيًّا كان هذا العمل- هو ترجمة عملية لحسن إيمان المرء.

مجمع البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية وزارة الشباب والرياضة مبادرة الإيمان والعمل البحوث الإسلامية يواصل فعاليات مبادرة الإيمان والعمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

فيروس نيباه

سبب الإصابة بفيروس نيباه .. تعرف عليه

القرنفل

لن تتوقع ماذا يحدث عند استخدام القرنفل للشعر

علاج الاكتئاب

مشروب خارق لعلاج الاكتئاب والقلق

بالصور

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

المزيد