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ريهام سعيد: حبست نفسي في مصحة بعد ما وزني زاد 43 كيلو.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:41 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
هاني حسين
علقت الإعلامية ريهام سعيد، على فترة تعرضها للسمنة، قائلة:" واحد نشر لي صورة على السوشيال ميديا لما كنت تخينة، واتريق عليا وقال إني عاملة عمليات تجميل".

وأضافت الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا" المذاع على قناة " الحياة":" أنا معملتش عمليات تجميل وكل حاجة في وشي زي ما هي، ولكن الفارق هو فقداني لـ 25 كيلو من وزني الزائد".

واستطردت الإعلامية ريهام سعيد:" السمنة تغير ملامح الفرد وفي فترة تعرضي للسمنة دخلت في حالة اكتئاب عقب انفصالي عن زوجي واكتسبت 43 كيلو في 3 أشهر فقط".

وأكملت الإعلامية ريهام سعيد:" حبست نفسي في مصحة في منطقة سفاجا وكنت أتناول شوربة كرنب فقط، والمصحة كانت بجوارها فندق، وتسللت إليه وتناولت الطعام بحرية وكنت حزينة بعد ذلك، وفي الفترة دي خسيت أكثر من 20 كيلو".

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