ريهام سعيد: حبست نفسي في مصحة بعد ما وزني زاد 43 كيلو.. فيديو

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على فترة تعرضها للسمنة، قائلة:" واحد نشر لي صورة على السوشيال ميديا لما كنت تخينة، واتريق عليا وقال إني عاملة عمليات تجميل".





وأضافت الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا" المذاع على قناة " الحياة":" أنا معملتش عمليات تجميل وكل حاجة في وشي زي ما هي، ولكن الفارق هو فقداني لـ 25 كيلو من وزني الزائد".





واستطردت الإعلامية ريهام سعيد:" السمنة تغير ملامح الفرد وفي فترة تعرضي للسمنة دخلت في حالة اكتئاب عقب انفصالي عن زوجي واكتسبت 43 كيلو في 3 أشهر فقط".



