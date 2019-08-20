ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راشفورد يكشف موقفه من لعب بوجبا ركلة الجزاء أمام ولفرهامبتون

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:04 ص
بول بوجبا لاعب وسط
بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد
محمد رشاد
شدد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد على عدم وجود أي أزمة مع زميله في الفريق بول بوجبا بعد إهدار الأخير لركلة جزاء أمام ولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين.

وقال راشفورد عقب المباراة في تصريحات نقلتها قناة سكاي سبورتس: "لا توجد أي مشكلة مع بوجبا، بكل بساطة الأمر أن بوجبا أراد تسديد ركلة الجزاء لذلك تركت له الكرة، الآن علينا التركيز على المباراة المقبلة لنا".

وأهدر النجم الفرنسي بول بوجبا ركلة جزاء عندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم فريقه بهدف بعدما أصر على تسديد الركلة عندما تقدم راشفورد لتنفيذها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

راشفورد يفتتح التسجيل لـ مانشستر يونايتد في شباك تشيلسي.. فيديو

مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام ولفرهامبتون.. وبوجبا يهدر ركلة جزاء.. فيديو

ترشيحاتنا

كشف سر اختيارها لملابسها.. نتنياهو يعلق على فضيحة زوجته سارة في أوكرانيا

بعد فضح اتحاد الكرة.. أحمد موسى يطالب بالتحقيق في تصريحات محمد صلاح

اخبار الفن والفنانين .. شريف مدكور يهاجم محمد صلاح.. إصابة منة فضالى .. تطورات حالة توفيق عبد الحميد الصحية

أول تواجد للمدرب الصربي ميتشو في الزمالك.. ماذا فعل

بـ جاكيت أحمر.. إطلالة ياسمين صبرى مع السوشي.. شاهد

اشتروا كمان .. شعبة الذهب تكشف حقيقة ارتفاع الأسعار.. وتوجه نصيحة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها