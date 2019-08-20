راشفورد يكشف موقفه من لعب بوجبا ركلة الجزاء أمام ولفرهامبتون

شدد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد على عدم وجود أي أزمة مع زميله في الفريق بول بوجبا بعد إهدار الأخير لركلة جزاء أمام ولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين.





وقال راشفورد عقب المباراة في تصريحات نقلتها قناة سكاي سبورتس: "لا توجد أي مشكلة مع بوجبا، بكل بساطة الأمر أن بوجبا أراد تسديد ركلة الجزاء لذلك تركت له الكرة، الآن علينا التركيز على المباراة المقبلة لنا".



