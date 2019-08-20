محافظ كفر الشيخ: انتهاء إنارة الطريق الدولي الساحلي بطول 72 كيلو متر في 2020

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن هناك خطة لإنارة الطريق الدولي الساحلي بنطاق المحافظة، يتم تنفيذها خلال 3 مراحل، مشيرًا إلى أهمية هذا الطريق الذي يربط المحافظة بمحافظات الإسكندرية ودمياط والبحيرة والدقهلية.



وأضاف إسماعيل عبد الحميد طه، أنه تم الانتهاء من أعمال الإنارة الخاصة بالطريق والتي تبدأ من أول اتجاه بلطيم إلى مدينة رشيد بإجمالي 14 كيلو مترًا، لافتًا إلى أن هذا يهدف إلى تحسين الخدمات للمواطنين والحد من الحوادث التي تقع على هذا الطريق.



وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن أعمال إنارة الطريق الدولي الساحلي التي سيتم تنفيذها على 3 مراحل بطول 72 كيلو متر ستنتهي في عام 2020.

