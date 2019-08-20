عيار 21 بـ 695 جنيها للجرام.. اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 - 8 - 2019 ..فيديو

سجّلت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 - 8 - 2019 في مصر ، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجّل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 697 جنيهًا للجرام بدون مصنعية.





اسعار الذهب في مصر





استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء ، 20- 8 - 2019.





وجاءت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء ، 20 - 8 – 2019 على النحو التالي:





اسعار الذهب عيار 24





سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 794 جنيهًا.





اسعار الذهب عيار 21





وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 695 جنيها.





اسعار الذهب عيار 18





كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 595 جنيهًا.





سعر الجنيه الذهب





بلغ سعر الجنيه الذهب 5560 جنيهًا.



