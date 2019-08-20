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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:15 ص
أياكس أمستردام
أياكس أمستردام
إسراء أشرف
يشهد اليوم الثلاثاء، الموافق 20 -8- 2019، إقامة عدد من المواجهات في تحديد المتأهل لدور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:

دوري أبطال أوروبا:

يحل فريق أياكس أمستردام الهولندي، ضيفًا على نظيره أبويل نيقوسيا القبرصي، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "نيو جي اس بي" لتحديد المتأهل لدور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة على beIN SPORTS HD 1.

ويستضيف لاسك لينز النمساوي نظيره كلوب بروج البلجيكي في التاسعة مساءً، على استاد لينزر، ضمن منافسات البطولة ذاتها، وستذاع المباراة على beIN SPORTS HD 3.

بينما يلتقي كلوج الروماني مع سلافيا براج التشيكي، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب الدكتور كونستانتين رادوليسكو، وسيتم بث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية) دور الـ32:

يواجه الوصل الإماراتي نظيره الهلال السوداني، في تمام السادسة والربع مساءً، باستاد زعبيل بنادي الوصل، وسيتم إذاعة المباراة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

كما يلتقي الاتحاد السعودي مع العهد اللبناني، في تمام السابعة والربع مساءً، على ملعب الجوهرة المشعة، وسيتم بث اللقاء على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

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