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الرئيس السيسي يستقبل منتخب الناشئين لكرة اليد الحاصل على كأس العالم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:32 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين الحاصل على بطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخرا في مقدونيا.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس السيسي توجه بالتهنئة لمنتخب الناشئين الوطني لكرة اليد لحصوله على بطولة كأس العالم.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأداء البطولي الرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات.

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الرئيس السيسي يستقبل منتخب الناشئين لكرة اليد الحاصل على كأس العالم

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